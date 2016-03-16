Barbie'ye benzemek için 1,5 milyon TL harcadı!

ABD, Ohio'da yaşayan 42 yaşındaki Nannette Hammond’un Barbie bebeklere benzemek için bugüne kadar 500 bin dolar (yaklaşık 1,5 milyon TL) harcadığı belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre, beş çocuk annesi 42 yaşındaki Nannette Hammond adlı kadın, Barbie bebeklere benzemek için bugüne kadar bir servet harcadı. Geçirdiği operasyonlar sonrası tanınmaz hale gelen kadın ’70 yaşına gelene kadar durmayacağım’ diyerek estetik yaptırmaya devam edeceğini söyledi.

Bugüne kadar üç kez göğüs estetiği, meme kaldırma, dudak dolgusu, botoks, yarı kalıcı makyaj gibi pek çok müdahaleyle Barbie'ye benzemeye çalışan kadının eski haliyle bugünkü görüntüsü arasında uçurumlar var.

Nannette Hammond, geçirdiği operasyonlar sonrası görüntüsünden de hayli memnun: 'Biliyorum, diğer anneler arkamdan dedikodu yapıyorlar ama umursamıyorum. Aileler hakkımda istediklerini düşünebilir, beni rahatsız etmiyor. Benim için öncelik ailem. Eşim ve çocuklarım bu görüntümden mutluluk duyuyor. Şu an Barbie'nin hayatından daha iyi bir hayatım var, daha ne isteyebilirim ki?' diyor ve ekliyor: 'İnsanların kötü yorumları çocuklarımı üzüyor. Onlara bunları kafalarına takmamalarını öğütlüyorum. Ve başkalarına karşı nazik olmalarını...'

Dave Hammond, karısının Barbie takıntısı yüzünden, 20'li yaşlarından beri onun için bir servet harcıyor. 'O harika bir eş ve anne. Onun mutluluğu benim için her şeyden önemli' diyor.

Nannette Hammond'un Barbie takıntısı 20'li yaşlarında başlamış. 50'nin üzerinde oyuncak Barbie'si olan kadın, genç bir kızken görüntüsü nedeniyle çok utangaç ve kendine güvensiz olduğu için oyuncak bebeklere benzemek istediğini fark etmiş.

Önce Barbie'nin ten rengine yaklaşmak için düzenli olarak solaryuma girmeye başlamış. Öyle ki, Hammond'un evinde kendisi için özel bir solaryum cihazı da bulunmakta. 27 yaşından bu yana da botoks yaptırmaya başlamış. Sadece botokslar için 125 bin TL'nin üzerinde para harcamış.

24 yaşındayken estetik opesyonlarına olan ilgisi nedeniyle hemşire olmuş: 'Estetik yaptıran hastalar, operasyonlardan sonra o kadar mutlu görünüyorlardı ki, ben de yaptırmak istedim' diyor. 30'larının sonlarına doğru eşi Dave ile tanışan kadın, takıntısını şöyle anlatıyor: 'Estetikten vazgeçemem. İğneler bana rahatlatıcı bir masaj gibi geliyor. Bana çok iyi geliyor.'