Kaos GL, 1977 yılında “dünyanın ilk gay oyuncak bebeği” olarak satışa sunulan Bob’un hikâyesi yazdı.

Portaldan Gözde Demirbilek’in “Barbie ve Ken kenara çekilin, Gay Bob burada artık!” başlıklı yazısı şöyle:

“Gay Bob”, 1997 yılında “dünyanın ilki gay oyuncak bebeği” olarak Gizmo Development’ın o zamanki reklam yöneticisi Harvey Rosenberg tarafından tasarlandı. ABD’nin homofobik topluluklarını öfkelendiren bu oyuncak bebek, kareli gömleği, kot pantolonu ve çantasıyla birlikte “içinden çıktığı dolap” olarak tasarlanan kutusuyla büyük ilgi çekti. Ayrıca, kutu içinden çıkan bir katalog ile Bob için çeşitli kıyafetler de satışa sunuldu.

Bob’un üretimi için neden 10.000 dolar para harcandığı sorulduğunda Rosenberg “Olduğum gibi davranma hakkım var demek için, eşcinsel hareketinden öğreneceklerimiz var” diye cevapladı.

Başlangıçta eşcinsel kültür dergilerine verilen reklamlarla satılan oyuncak bebek, kısa sürede New York ve San Francisco'da butik oyuncak mağazalarında yerini aldı. Bob, 1978'de mağazalara girdiğinde; gündemde sanatçı ve politikacı Anita Bryant’ın öncülüğünde eşcinsel eğitimcilere karşı örgütlenen bir grup vardı. Bryant, eşcinsel öğretmenlerin, çocukların gelişimini tehdit ettiğini savunuyordu. Homofobik topluluklar, gay bir oyuncağın satışının “Danny Dope Pusher” (Torbacı Dany) ve “Priscilla the Prostitute” (Kevaşe Priscilla) gibi “iğrenç” oyuncakların üretilmesine yol açacağını, “yozlaşmaya” sebep olacağını savunarak satıştan kalkmasını istedi.

1978'de verilen reklamlardan biri: “Barbie ve Ken kenara çekilin, Gay Bob burada artık!”

Ancak Bob, ilk iki ayda 2000 kopya satarak bir direniş simgesi hâline gelmese de Bryant’ın karşısında hak mücadelesi verenlerin “zamanın artık değiştiğini” gösterdiği bir araç oldu.