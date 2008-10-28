Barbie uğruna 100 ameliyat

Bir kez bile ameliyat olmaya karar vermek çok zorken o, tam 100 kez bıçak altına yattı.



İngiliz Sarah Burge rekorlar kitabına girecek. Çünkü o, güzellik uğruna en fazla ameliyat olan kadın. Eski rekor, Amerikalı Cindy Jackson'daydı. Şimdi rekor Sarah Burge'un oluyor.



Cambridgeshire'da yaşayan 49 yaşındaki eski güzellik uzmanı şimdi ev kadını Sarah Burge, 3 çocuk annesi. Ama onun en büyük tutkusu Barbie bebeklere benzemek. İşte bu uğurda şimdiye kadar yarım milyon sterlin (yaklaşık 1.5 milyon YTL) harcadı ve 100 cerrahi müdahale geçirdi.



Her ameliyat sonrası iyileşmk için günlerce bekledi. Bazen acılar içinde kıvrandı ama pes etmdi.



Cildini pürüsüz bir hale getirmek için lazer tedavisi gördü ve 32 bin sterlin harcadı.

Güğüslerini dikleştirdi ve büyüttü, ayrıca göğüs uçlarını küçülttürdü. Bu işlemler için oldukça ciddi cerrahi müdahaleler geçirdi ve 26 bin 500 sterlin harcadı.



Çenesini 30 bin sterlin harcayarak düzelttirdi. En zorlu ameliyatlardan biri de bu oldu. Ardından günlerce yemek bile yiyemedi, sıvılarla beslenmek zorunda kaldı.

Karnını düzleştirmek çin de 15 bin sterlin ödedi ve ameliyat oldu.



Kalçalarından 14 bin sterlin verip yağ aldırdı. Bunlar, geçirdiği ameliyatlardan sadece birkaçı.



Bundan sonra ise estetik amaçlı yeniden bıçak altına yatıp yatmayacağı sorulunca "İhtiyaç doğduğu zaman elbette" diyerek herkesi şaşırtıyor.



Kendisini canlı bir Barbie hissettiği için artık gerçekten mutlu olduğunu söyleyen Sarah Burge için psikiyatırlar "O incelenmesi gereken bir vaka" diyorlar.