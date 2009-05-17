Barbie gidecek, Keloğlan gelecek

İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan, son yıllarda öğrencilerin okul araç ve gereçlerinde yabancı hayali kahramanları içeren resim ve figürlerin kullanıldığını belirtti. Ceylan, ''Neredeyse müstehcenliğe yakın resimlerin çocukları hayal dünyasında gezdirdiğini, gerçeklerden kopardığını'' söyledi.Batı'nın kendi değerleri üzerine ürettiği hayali kahramanların Türk kültürünü istila etmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu: ''Bu konuda sivil toplum örgütleri, öğretmenler ve ailelerden çok sayıda şikayet aldık. Öğrenciler genellikle çizgi film karakteri olan hayali kahramanlar aracılığıyla kültür istilasına maruz kalıyor. Bu sorunu çözmek için çeşitli girişimler yaptık. Söz konusu resim ve figürlerin bulunduğu okul araç ve gereçlerini yasakladık. Ancak, yasak kesin çözüm olmadı. Bunun üzerine çocuklara milli kültürü ve milli kahramanları sevdirecek projeler geliştirdik.''Ceylan, öğrencilerin çantalarında Atatürk, Türk Bayrağı, Yunus Emre, takım armaları görmek istediklerini anlatarak, ''Eskişehir Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsü ve Meslek Lisesi öğretmeni Bala Arı, milli kahramanları Eskişehirspor renkleriyle tasarladı. Biz Milli Eğitim Müdürlüğüyüz. Her şeyimizin milli olması gerekiyor'' dedi.Ceylan, ilk olarak Eskişehirspor forması ve kramponu giyen Nasreddin Hoca ve Keloğlan tasarladıklarını belirterek, üretim aşamasında Yunus Emre, Mevlana ve diğer milli kahramanlara da yer vereceklerini bildirdi.Tanıtım amaçlı basılan ürünlerin çok beğenildiğini ifade eden Ceylan, şöyle devam etti: ''Otomobile yapıştırdığımız çıkartmalar çok ilgi çekiyor. Çocuklarımızı yabancı kültürün istilasından korumamız gerekir. Bunun için milli kahramanlar, milli kültürün öne çıkarılması gerekir. Barbie bebekler yerine Keloğlan, örümcek adam yerine Yunus Emre, Dalmaçyalı köpekler yerine Sivrihisar'ın Akbaş köpeği kullanılacak. Sadece çanta için değil, şapka, bardak, tişört, otomobil çıkartması da tasarladık. Bununla ilgili örnekleri geliştireceğiz.''Ceylan, eğitimdeki yabancı kültür istilasını bu şekilde aşacaklarını belirterek, ''Nasreddin Hoca, Keloğlan, Yunus Emre, Mevlana ve diğer milli kahramanları Eskişehirspor ürünlerine uyarlayacağız'' diye konuştu.