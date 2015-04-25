Barbie, ete kemiğe bürünüp beyazperdede izleyiciyle buluşacak

Önümüzdeki sene çekilecek Barbie filminin yıldızı, Margot Robbie oldu. Sony’nin 170 bin email yazışmalarının hack’lenip sızdırılmasının son halkası olarak internete düşen bilgiye göre Avustralyalı yıldız, Barbie’nin animasyon olmayan ilk filminde başrol oynayacak, ona da Sandra Bullock ya da Amy Adams eşlik edecek.

Hürriyet'en Aslı Barış'ın haberine göre, yan rol için seçilen isimler tartışılsa da Margot’nun alternatifi düşünülmüyor. Filmin yapımcısı Laurie MacDonald, Avustralyalı yıldızı seçme nedenini şöyle açıklıyor:

“O, zaten gerçek hayatta da Barbie. Yani Barbie’nin vücut bulmuş hali. Sadece saçları, yüz hatları değil, makyajı, her şeyi...Başka bir isim düşünmek anlamsız olur.”

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