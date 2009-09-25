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Kültür-Sanat

'Barbie' Beyazperde'ye hazırlanıyor

Dünyanın en büyük oyuncak üreticisi "Mattel" şirketi "Universal" film stüdyoları ile Barbie bebeğini beyazperdeye taşımak üzere anlaşma imzaladı.

25 Eylül 2009 03:00

Dünyanın en büyük oyuncak üreticisi "Mattel" şirketi "Universal" film stüdyoları ile Barbie bebeğini beyazperdeye taşımak üzere anlaşma imzaladı.

Variety gazetesi, haberinde, film şirketi Universal'ın müdürü Marc Shmuger'in "bu olağanüstü şansı kendilerine veren Mattel'e minnettar olduklarını" ifade ettiğini yazdı.

Hollywood'dan haberler veren gazete, 1959'da piyasaya sürülen ve dünyada en fazla satan oyuncak bebek olan Barbie'nin "beyazperdede ete kemiğe bürüneceği" ve başrol oynayacağı filmin gösterim tarihine ve filmdeki diğer oyunculara ilişkin bilgi vermedi.

Ancak gazete, yapımcının "Julie ve Julia" filmine imza atan Laurence Mark olacağının kesin olduğunu yazdı.

Variety ayrıca, Mattel'in 1981'de yarattığı oyuncak, çizgiroman ve çizgifilm serisi "He-Man ve Evrenin Hakimleri"ni de beyazperdeye taşımak üzere Columbia film şirketiyle anlaşma imzaladığını duyurdu.

"He-man ve Evrenin Hakimleri" ilk kez 1987'de filme alınmıştı

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