T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Barbekü yaparken yakalandılar

Samsun'da, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 3 kişi, evlerinin balkonunda barbekü yaparken yakalandı.

25 Mart 2009 02:00

Samsun'da, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 3 kişi, evlerinin balkonunda barbekü yaparken yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ile birlikte çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Samsun ve Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde geçen ay çok sayıda ev ve işyerine girerek hırsızlık yaptıkları kamera kayıtları ve parmak izlerinden tespit edilen Emrah Günder (25), Durmuş Yılmaz (19) ile Caner Aktan (18) dün akşam Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Üç hırsızlık zanlısı Günder'e ait evin balkonunda barbekü yaptıkları sırada baskın yapan hırsızlık bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam eden zanlılardan Emrah Günder, 3 hırsızlık, esrar satmak ve yaralama suçlarından, Durmuş Yılmaz ile Caner Aktan'ın ise Fatsa ve Samsun'da 6 hırsızlık olayından arandıkları belirtildi. Zanlılarla birlikte çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

(DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24