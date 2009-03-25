Barbekü yaparken yakalandılar

Samsun'da, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 3 kişi, evlerinin balkonunda barbekü yaparken yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ile birlikte çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.



Samsun ve Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde geçen ay çok sayıda ev ve işyerine girerek hırsızlık yaptıkları kamera kayıtları ve parmak izlerinden tespit edilen Emrah Günder (25), Durmuş Yılmaz (19) ile Caner Aktan (18) dün akşam Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.



Üç hırsızlık zanlısı Günder'e ait evin balkonunda barbekü yaptıkları sırada baskın yapan hırsızlık bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam eden zanlılardan Emrah Günder, 3 hırsızlık, esrar satmak ve yaralama suçlarından, Durmuş Yılmaz ile Caner Aktan'ın ise Fatsa ve Samsun'da 6 hırsızlık olayından arandıkları belirtildi. Zanlılarla birlikte çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.



(DHA)