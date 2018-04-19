Barbaros Şansal'ın Kuzey Kıbrıs'a giriş yasağı kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta iken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle tepki çeken ve geçen yıl ocak ayında sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal hakkındaki karar, İçişleri Bakanlığı tarafından kaldırıldı.

Şansal’ın Kuzey Kıbrıs'a giriş yasağının kaldırılmasıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ”Biz hukuka göre bir karar verdik” dedi.

Kıbrıs'ta sınır dışı kararının alınmasının ardından Türkiye’ye gönderilen Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir grup tarafından saldırıya uğramış ve linç edilmek istenmişti.

Türkiye’ye iade edilmesinin ardından tutuklanan Şansal bir süre hapis yatmıştı. Sınırdışı kararının dönemin bakanlığı tarafından alındığını belirten Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "Bu karar deport olarak uygulanmıştır. Savcılık görüşü de alınarak, bunun hukuksuz olduğuna karar verildi. Deport kararı da iptal edildi. Barbaros Şansal da KKTC’ye açtığı davaları geri çekti" diye konuştu.

Kıbrıs medyasına konuşan Şansal da Kuzey Kıbrıs'ın kendisinden resmi olarak özür dilemesini istedi. Şansal, Ada’ya Kuzey Kıbrıs'tan değil Rum Kesimi’nden giriş yapacağını açıkladı.