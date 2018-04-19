T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Barbaros Şansal'ın Kuzey Kıbrıs'a giriş yasağı kaldırıldı

Şansal'ın Kuzey Kıbrıs'a giriş yasağının kaldırılmasıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ”Biz hukuka göre bir karar verdik” dedi

19 Nisan 2018 01:16

Kuzey Kıbrıs'ta iken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle tepki çeken ve geçen yıl ocak ayında sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal hakkındaki karar, İçişleri Bakanlığı tarafından kaldırıldı.

Şansal’ın Kuzey Kıbrıs'a giriş yasağının kaldırılmasıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ”Biz hukuka göre bir karar verdik” dedi.

Kıbrıs'ta sınır dışı kararının alınmasının ardından Türkiye’ye gönderilen Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir grup tarafından saldırıya uğramış ve linç edilmek istenmişti.

Türkiye’ye iade edilmesinin ardından tutuklanan Şansal bir süre hapis yatmıştı. Sınırdışı kararının dönemin bakanlığı tarafından alındığını belirten Kuzey Kıbrıs İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "Bu karar deport olarak uygulanmıştır. Savcılık görüşü de alınarak, bunun hukuksuz olduğuna karar verildi. Deport kararı da iptal edildi. Barbaros Şansal da KKTC’ye açtığı davaları geri çekti" diye konuştu.

Kıbrıs medyasına konuşan Şansal da Kuzey Kıbrıs'ın kendisinden resmi olarak özür dilemesini istedi. Şansal, Ada’ya Kuzey Kıbrıs'tan değil Rum Kesimi’nden giriş yapacağını açıkladı.

ETİKETLER

barbaros şansalkuzey kıbrıskktcyasakvideo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24