Barbaros Şansal'dan "Çapulcuyu il başkanı yaptılar" diyen Erdoğan'a yanıt

2017 yılına girerken yılbaşı gecesi yayımladığı videoda arf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken ve havalimanında saldırıya uğrayan modacı Barbaros Şansal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Şansal, Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerine ilişkin söylediklerine karşılık olarak, "Madımak katliamcılarını da Bakan, vekil vs !" dedi.

Modacı Barbaros Şansal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın dünkü (20 Ocak 2018) Kütahya'daki konuşmasında söylediği "Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar. O çok güvendikleri çapulculardan iş çıkmadı. Gerçi o zamanların işe yaramayanları şimdi partilere il başkanı yapmaya başladılar" ifadesine sosyal emdya hesabı üzerinden "Madımak katliamcılarını da Bakan, vekil vs !" mesajını paylaşarak göndermede bulundu.