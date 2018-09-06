Barbaros Şansal'a tepki gösteren KKTC'li genel başkan ve genel sekretere dava

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - MODA tasarımcısı Barbaros Şansal\'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) gittiği restoranda, \"Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC\'de ne işin var?\" diye tepki gösteren Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile Genel Sekreteri Aktaç Atai hakkında, \'rahatsızlık\' ve \'uygunsuz tavır ile hakaret\' suçlarından dava açıldı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle, geçen yıl, KKTC\'den sınır dışı edilip, Türkiye\'ye gönderilen ve hakkında yargı süreci başlatılan moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkındaki \'sınır dışı\' kararı yeni hükümet tarafından kaldırılmıştı. Lefkoşa\'ya gelen Şansal, yemek yediği restoranda MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ve parti üyeleriyle karşılaştı. Büsküvütçü, Şansal\'a \"Güneye gidip, bize \'İşgalci\' diyorsun, bize sövüyorsun; utanmadan buraya geliyorsun. Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC\'de ne işin var?\" dedi. Şansal ise Büsküvütçü\'yü dinleyerek, tepki vermedi. Bu anlar, restorandaki müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Restoran sahibinin şikayeti üzerine, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile Genel Sekreteri Aktaç Atai\'nin olayla ilgili polis merkezinde ifadesi alındı. Mahkemeye sevk edilen Büsküvütçü ile Atai hakkında, \'rahatsızlık\' ve \'uygunsuz tavır ile hakaret\' suçlarından dava açıldı.



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