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Barbaros Şansal'a sözlü tacizde bulunan başkana dava

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile Genel Sekreteri Aktaç Atai hakkında ‘rahatsızlık' ve ‘uygunsuz tavır ile hakaret' suçlarından dava açıldı

06 Eylül 2018 15:48

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal’a, KKTC'de gittiği restoranda sözlü tacizde bulunan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile Genel Sekreteri Aktaç Atai hakkında dava açıldı.

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gittiği restoranda, “Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC’de ne işin var?” diye tepki gösteren Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile Genel Sekreteri Aktaç Atai hakkında, ‘rahatsızlık’ ve ‘uygunsuz tavır ile hakaret’ suçlarından dava açıldı. (DHA)

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