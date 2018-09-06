Barbaros Şansal'a sözlü tacizde bulunan başkana dava

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal’a, KKTC'de gittiği restoranda sözlü tacizde bulunan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile Genel Sekreteri Aktaç Atai hakkında dava açıldı.

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gittiği restoranda, “Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC’de ne işin var?” diye tepki gösteren Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile Genel Sekreteri Aktaç Atai hakkında, ‘rahatsızlık’ ve ‘uygunsuz tavır ile hakaret’ suçlarından dava açıldı. (DHA)