Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk, Türkiye'deki şirketlerini kapattı

Eylül ayında mesleğe veda eden ünlü modacılar Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, Türkiye'deki şirketleri Yıldırım Mayruk Moda ve Tasarım'ı kapattı.



Barbaros Şansal'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Tarih 26 Ekim 2020 Pazartesi. Şirketimiz ortakları ve yönetim kurulumuz Barbaros Şansal tarafından alınan kararla T.C'de faaliyetlerimize son verilmiş ve şirket kapatılmıştır" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hiçbir borcu yok"

"60 yıllık çalışma hayatımızda, sayısını hatırlamadığımız istihdam sağlanmış ve tüm çalışanlarımızın sosyal hakları tam olarak karşılanmıştır, Bugüne dek moda evimizde çek senet kredi kartı kullanılmamış hep nakit ticaret yapılmıştır, hiç kredi kullanılmamıştır ve hiçbir borcu yoktur.

Darrüşafaka'ya bağış

Ulusal ve uluslararası anlamda sayısız koleksiyon ve defilelerin yanı sıra gösteri ve prodüksiyon anlamında birçok ilkin öncülüğü üstlenilmiş ve tüm bu süreç arşivlenmiştir. 10000'den fazla hanımefendiye servis vermenin mutluluk ve gururu kazancımızdır.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetinin mesleğimizle ilgili olan özel arşivimizi korumaya almış bulunmaktayız, ilaveten, stok koleksiyonlarımızda bulunan dünyanın en ünlü ve kaliteli firmaları tarafından üretilmiş emsalsiz kumaşlarımızı daha aydınlık bir gelecek için mücadele eden Darrüşafaka'ya bağışlamış, son jübile galamız da yeralan 250 kostüm ise gelecek nesillere emsal ve kültür oluşturması için yaşayan müze projesi kapsamında Mersin Mezitli Belediyesine hibe edilmiştir.

Zoruyla, zorluğuyla ancak onur ve gururla sürdürdüğümüz mesleğimizin adası olan makasımız kendi isteğimizle kapanmıştır. Saygı sevgi ve teşekkürlerimizle. Hoşçakalın, laik kalın, özgür yaşayın. YILDIRIM MAYRUK & BARBAROS ŞANSAL"