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Barbaros Şansal: Hiciv üslubumla, din ve mezhep çatışması olmadığını ifade ettim

Şansal, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'ten tutuklandı

04 Ocak 2017 12:45

'Halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek' suçlamasıyla tutuklanan modacı Barbaros Şansal, saldırıya uğramasına varan Tweet'i için "Hiciv üslubumla, din ve mezhep çatışması olmadığını ifade ettim" dedi.

Şansal’a polis sorgusunda Reina’ya yönelik saldırı üzerine yazdığı, "Mal sahibi Musevi (Alarko), davacı Sünni (Doğuş Holding), işletmeci Alevi... Noel Baba ha HS...” paylaşımıyla ne kastettiği soruldu. Şansal soruya "Kastolunan herhangi bir din ve mezhep çatışması olmadığı. Noel Baba’nın da bunu yapmayacağı hicvini kullanarak, HS şeklinde argo bir rumuz koydum. Hiciv üslubumla bunun bir din ve mezhep çatışması olmadığını ifade etmek için yazdım." diye konuştu. 

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, yeni yıla girildikten sonra saat 01.00 sularında “B... boğul” cümlesinin geçtiği bir video çekip yayınladığını da kaydeden Şansal, “İki yıl kadar önce bir internet sitesinde yaptığım röportajın anısına sosyal paylaşım sitesinde zaman zaman bu espriyi de kullanarak video çekimleri yayınlamaktayım” diye ifade verdi.

Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta katıldığı bir partideyken video çekip yayınladığını belirten Şansal, şöyle konuştu:

“Videonun çarpıtıldığını cep telefonlarımın sürekli çalmaya başlamasıyla anladım ve cep telefonlarımı kapattım.”

 

Kuvvetli suç şüphesi

 

Şansal, Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde, “Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi. Mahkeme, Şansal’ın atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, atılı suçun yasada öngörülen üst sınırı, sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial nazara alınarak adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından Şansal’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şansal, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

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