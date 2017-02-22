Barbaros Şansal hakkındaki yeni iddianame kabul edildi

Modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan ve gönderildiği mahkeme tarafından eksiklikler nedeniyle iade edilen iddianame, eksikliklerin giderilmesinin ardından aynı mahkemece kabul edildi.

Yeni iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Barbaros Şansal hakkında başlatılan soruşturmadan sonra hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iadesine karar verilen iddianame, savcılığın eksiklikleri gidermesinin ardından, yeniden bu mahkemeye gönderildi.

16 Mart'ta ilk duruşma

Değerlendirmesini yapan mahkeme, tutuklu Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" iddiasından, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamenin kabulüne hükmederek, ilk duruşmanın 16 Mart'ta yapılmasını ve Şansal'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Ret sebebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Umut Tepe'nin yeniden düzenlediği iddianamede, daha önce gönderilen iddianamenin, "dosyaya sunulan ekran çıktılarında ikinci paylaşımın gönderim yerinin İstanbul/Türkiye olarak görülmesi, şüphelinin paylaşımın yapıldığı tarihte Kıbrıs'ta olduğunun dosya kapsamından anlaşılması, Kıbrıs'ta bulunan bir kişinin İstanbul gönderimli bir tweet atıp atamayacağına ilişkin araştırma yapılmaması, yargılama konusunu sevk maddelerinin değil iddianamedeki anlatımın oluşturması, 'Türk milletini alenen aşağılama' suçuyla ilgili yapılan farklı bir soruşturmaya esas ifadelerinin de bu iddianamede yer alması ve bu durumun yargılamanın konusunu oluşturan eylemlerin kapsamını belirlemede karışıklığa neden olması" gerekçeleriyle reddedildiği hatırlatıldı.

"Twitter'da kişi kendi konumunu istediği yerde gösterebilir"

İddianamede, Twitter profil ayarlarında bulunan hesap sekmesinde zaman dilimi ayarının istenildiği şekilde değiştirilebildiği, güvenlik ve gizlilik ayarlarında "tweet'lerime konum bilgisi ekle" seçeneğinden, dünyanın herhangi bir yerinin konumunun, paylaşılan içeriğe kullanıcı tarafından eklenebileceği belirtilerek, "kişi kendi konum ve paylaşımını Kıbrıs'ta gösterebileceği gibi İstanbul'da da gösterebilir" denildi.

"Türk milletini aşağılama" iddiası

Karışıklığa neden olma gerekçesiyle ilgili de iddianamede, "Savcılığımızca düzenlenen ve iade edilen iddianamenin 2. sayfası ve 8. paragrafında şüpheli hakkında, kendisinin çekerek sosyal medyada yayınladığı videoda Türk milletini aşağıladığı, bu suçun soruşturma usulünün farklı olduğu, bu nedenle Türk milletini alenen aşağılama suçu açısından evrak tefrik edilerek ayrı bir soruşturma dosyasına kaydedilmiştir" ifadesi yer buldu.

Bilirkişi inceleme yaptı

İddianamede, ayrıca Şansal'ın attığı iddia edilen tweet'le ilgili bilirkişiye inceleme yaptırıldığı ve bilirkişinin savcılığa raporunu sunduğu da belirtilerek, raporda "Twitter'da, 'denemehesabı14' ismi ile hesap açıldığı, konum bilgisinin istenildiği gibi ayarlandığının görsel olarak sunulduğu, raporun 12. sayfasında suça konu ve tereddüde yol açan iletinin şüpheli tarafından 1 Ocak saat 02.51'de paylaşıldığı, bu hususla ilgili 'ekşisözlük' isimli sitede, 'lilamoreflatun' isimli kullanıcının bahse konu iletiyi link olarak paylaştığının tespit edildiğinin anlaşıldığı" kaydedildi.

Savcı Tepe'nin iddianamesinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajlarıyla suç işlediği anlaşılan şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, mahkemece yapılan değerlendirme sonucu eksiklikler olduğu gerekçesiyle iddianamenin tekrar savcı Umut Tepe'ye iade edilmesine karar verilmişti.