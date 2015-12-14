Barbaros Hayrettin Paşa’nın portresi satın alınıp Türkiye’ye getirildi

Pietro Della Vecchia’nın resmettiği ve Büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın en eski yağlı boya tablolarından olan “Barbarossa lakaplı Berberi Korsanı’nın Profili”, ABD’de bir müzayededen satın alınarak İstanbul’a getirildi.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre İtalyan ressam Pietro della Vecchia (1603-1678), kendisinden 150 yıl önce yaşayan Barbaros Hayrettin Paşa’nın bir yağlı boya tablosunu yapmıştı. Ünlü deniz korsanının ününü duyan ve resimlerine bakarak yeni bir resmini yapan Venedikli Pietro della Vecchia eserine Barbarossa lakaplı Berberi Korsanı’nın Profili adını vermişti. 400 yıldır koleksiyonerlerin elinde olan tablonun geçtiğimiz aylarda Sotheby’s Müzayede Evi’nde açık arttırma ile satılacağını öğrenen Türk Deniz Kuvvetleri harekete geçti. Eserin arkasında Barbarossa/Dey di Algeri (Barbaros/Cezayir Beyi) yazması sayesinde tablonun Barbaros Hayrettin’i betimlediği tespit edildi. Tuval üzeri yağlı boya ile yapılan tablonun 83.4 cmx 65.4 cm ölçülerinde olduğu öğrenilince, deniz kuvvetleri açık arttırmaya katıldı.

En büyük koleksiyon

“Barbarossa lakaplı Berberi Korsanı’nın Profili” adlı tabloyu almak için çabalayan uzmanlar, tablonun arkasında olması gereken Barbarossa/Dey di Algeri (Barbaros/Cezayir Beyi) yazısını da kontrol etti. Daha sonra yapılan açık arttırmaya katılan uzmanlar tabloyu satın aldı. Nerede ve ne zaman yapıldığı belirlenemeyen ama 17. yüzyılda yaşayan İtalyan ressam Pietro Della Vecchia’a ait olduğu için en az 350 yıllık olan resim İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı’nda sergileniyor. Çeşitli ressamlara ait 15 tablo ile sergilenen eserle birlikte, Beşiktaş’taki müze en büyük Barbaros Hayrettin Tablosu koleksiyonunu oluşturdu.

‘Kızıl Sakal’

1478’te Midilli’de doğan Barbaros’un asıl adı Hızır Reis’ti. Ağabeyi Oruç Reis’le Akdeniz’e seferler düzenleyen Hızır Reis, büyük ganimetler elde etti. Cerbe adasını donanmasının üssü yapan Hızır Reis daha sonra Tunus’taki Halkü’l-Vaâd Limanı’nı kullandı. Rengi kızıla çalan sakalları nedeniyle ağabeyi için kullanılan Kızıl Sakal-Barbarossa (İtalyanca) adı zamanla Hızır Reis’e geçti. Kardeşlerinin ölmesi üzerine Yavuz Sultan Selim’e bağlılığını bildiren Hızır reis, Cezayir beylerbeyi oldu. Daha sonra Osmanlı İmparatoru Kanuni, hizmetlerinden dolayı Hayreddin adını verdi. Zamanla Kuzey Afrika’da toprak elde eden Barbaros Hayreddin, 1533’te Osmanlı donanmasının başına Kaptan-ı Derya olarak geçti. 1538’de; Papalık emriyle oluşturulan Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan Haçlı donanmasına karşı Preveze Deniz Zaferi’ni kazanan Barbaros Hayreddin 1546’da öldü. Günümüzde pek çok gemi türbenin açıklarından geçerken Barbaros’u selamlar.