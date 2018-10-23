Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi'ne dev koruma çemberi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- DOĞU Akdeniz\'de araştırma yapan \'Barbaros Hayreddin Paşa\' sismik araştırma gemisinin Yunanistan\'a ait bir fırkateyn tarafından taciz edilmesinin ardından, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, sismik araştırma çalışmaları yapıldığı sürece bölgede görev yapmaya başladı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre \'Barbaros Hayreddin Paşa\' gemisi bundan sonraki araştırmalarını Deniz Kuvvetleri\'nin koruma çemberi içerisinde güvenle sürdürecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yapılan antlaşmalar çerçevesinde Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisi, Doğu Akdeniz\'de önceden ilan edilen Güzelyurt Araştırma Sahası\'nda çalışmalara başladı. Bölgede araştırmalarını sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, 5 gün önce Yunanistan\'a ait bir fırkateyn tarafından taciz edildi. Taciz olayı, Türk Deniz Kuvvetleri\'ne ait unsurların hızla bölgeye hereket etmesiyle son buldu. Akdeniz\'de suların ısınmasına neden olan bu olay, Türkiye tarafından diplomatik kanallardan tepki gösterilip, Yunanistan uyarıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI\'NDAN KARARLI AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Kıbrıs\'ta, Ege\'de ve Doğu Akdeniz\'de Türkiye\'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldu bittiye asla müsaade edilmeyecektir. Ege ve Akdeniz\'de Türkiye ve KKTC\'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkes vazgeçmeli, kaçınmalıdır\" uyarısında bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı\'ndan ise \"Yunanistan’a (Akdeniz\'de) bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz\" açıklaması yapılmıştı.

GÖZLER AKDENİZ\'E ÇEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı\'nın (DHA) diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre; Yunanistan\'ın Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi\'ne yönelik tacizi sonrasında Akdeniz\'de hareketlenme yaşandı. Bu kaynaklara göre Ankara, Rumların, Akdeniz\'de \'tek taraflı oldu bittilerine izin\' vermeme konusunda kararlı bir duruş sergilenmesi yönünde politika üretti. Alınan önlemler çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, sismik araştırma çalışmaları yapıldığı sürece bölgede görev yapmaya başladı.

DENİZ KUVVETLERİ KORUMA ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı fırkateynler, korvetler, hücümbotlar ve denizaltıların korumasında araştırmalarını sürdürüyor. Babaros Hayretin Paşa gemisini taciz eden Yunanistan\'a ait fırkateynin hareket alanı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait unsurlarca kısıtlandı. Yunanistan fırkateyni, \'Barbaros Hayrettin Paşa\' gemisini uzaktan izlemekle yetiniyor.

DOĞU AKDENİZ\'DE ​40 SAVAŞ GEMİSİ BULUNUYOR

DHA\'nın edindiği bilgilere göre bölgede şu anda Türkiye, Rusya, ABD, İtalya, Fransa ve Yunanistan\'a ait yaklaşık 40 savaş gemisi bulunuyor.



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