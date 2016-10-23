Barbara Palvin: Kıvanç Tatlıtuğ'a hayranım, Serenay Sarıkaya benden daha güzel

Victoria's Secret mankeni Barbara Palvin, Kıvanç Tatlıtuğ'a hayran olduğunu belirterek "Serenay Sarıkaya ile çalıştığım için çok şanslıyım. Şunu söylemeliyim; Gerçek hayatta filmlerde ya da çekimlerde göründüğünden çok daha güzel. Serenay benden daha güzel" dedi.

Hürriyet'ten Aslı Barış'a konuşan Barbara Palvin'in açıklamaları şöyle:

Türkiye’de bu kadar popüler olan az model var. Tamam, dünya çapında bir top modelsiniz ama sizce neden ülkemizde bu denli popülersiniz?

Hislerimiz karşılıklı, belki ondandır. Türkiye’yi çok seviyorum, dediğiniz gibi çok da Türk hayranım var. Ne zaman fotoğraf paylaşsam altında hemen Türkçe yorumlar oluyor.

Çok mutlu oluyorum. Neredeyse Türkçe öğreneceğim yorumlar sayesinde... Bir fotoğraf çekimi için Çeşme’ye gittim, harikaydı.

Herkes çok dost canlısı; doğası muhteşem. En kısa zamanda İstanbul’a da gelmeyi çok istiyorum çünkü arkadaşlarım öve öve bitiremiyor.

Halihazırda Türk arkadaşlarım da var: Birlikte Mavi’nin iki reklam kampasında çalıştığım Serenay ve Kıvanç Tatlıtuğ. İkisi de çok sempatik insanlar... İstanbul’a gelip onları da ziyaret etmek isterim.

Umarız en kısa zamanda gelirsiniz... Bu arada sosyal medyada fotoğraflarınızın altına yazılan yorumlarda görmüşsünüzdür: Soyağacınızda Türklerin olduğu, dolaylı olarak Türk olduğunuzla ilgili şehir efsaneleri var...

Evet, duydum. Ailemde hiç Türk yok, o yüzden ne yazık ki Türk değilim.

Aslında Serenay Sarıkaya ile yaptığınız çekimlerde oyunculuk yeteneklerinizi de gördük... Bunlar yeni bir kariyerin ilk adımları mıydı?

Serenay’la çalıştığım için çok şanslıyım. Şunu söylemeliyim: Gerçek hayatta filmlerde ya da çekimlerde göründüğünden çok daha güzel.

Fotoğraf çekiminde de çok yardımcı oldu: Günün sonunda ben oyuncu değilim, modelim. Ondan aldığım taktiklerle kendimi artist gibi hissettim.