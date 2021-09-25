Barbados Başbakanı, BM zirvesinde yaptığı konuşmayı boş salona, cep telefonundan okudu

Küçük ada ülkesi Barbados'un Başbakanı Mia Amor Mottley, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde yaptığı konuşmasını cep telefonundan okudu. Boş salona hitap eden Mottley, insanlık için kimin ayağa kalkıp ihtiyaç duyulan eylemleri gerçekleştireceğini sordu.

Jamaikalı şarkıcı Bob Marley'den alıntı yapan başbakan, "Kim ayağa kalkıp halkımızın haklarını savunacak?" dedi.

Konuşmasını cep telefonundan okuyan başbakan, sözlerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı dağıtım eşitsizlikleri, işsizlik, ulaşım sorunları ve iklim değişikliğine yer verdi.

Mottley dünyanın sorunlarının çözümünün imkansız olmadığını belirterek "İnsanları aya gönderebiliyor ve erkeklerin kelliğine çözüm bulabiliyorsak, insanların uygun fiyatlara yemek yiyebilmesi gibi basit sorunları da çözebiliriz" ifadelerini kullandı.