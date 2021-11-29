Barbados'da monarşi dönemi sona eriyor; ülkenin ilk cumhurbaşkanı bir kadın olacak

Karayipler ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hükümdarlığına son vererek bugün 'Barbados Cumhuriyeti' olmaya hazırlanıyor. 1966'da tam bağımsızlığını kazanan Barbados'un ilk cumhurbaşkanı 73 yaşındaki Dame Sandra Mason isimli bir kadın olacak.

Karayipler ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hükümdarlığına son vererek bugün cumhuriyet olacak. Adada, 400 yıl sonra İngiltere ile kalan son bağlarını koparmadan önce, Şükran Günü’nde tören düzenlendi.

Barbados'un cumhuriyet olma yolundaki törenler bu akşam düzenlenecek. Barbados'un ilk cumhurbaşkanı olacak Dame Sandra Mason ve Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles da törene katılacak.