'Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı' haberine 52 yıl hapis talebi!

Silivri'de tutuklu bulunan Taraf muhabiri Mehmet Baransu’nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf gazetesinde “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” manşetine konu olan haberle ilgili dava başladı.

DHA'nın haberine göre, Baransu ve Taraf gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme”, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme” ve “MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme” suçlamasıyla 52’şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya Baransu rahatsızlığından dolayı katılamazken, tutuksuz sanık Çoban ve avukatları hazır bulundu. Çoban, “Dava konusu haberler basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Kişilerin özel hayatına dair fişleme yapılması, belge toplanması, bu belgelerin arşivlenmesi, anayasal normlarla güvence altına alınmış kişisel ve hak ve özgürlüklerin ihlali niteliğindedir. Suçun ifşa edilmesi suç teşkil etmez.” dedi. Çoban’ın avukatı ise “Dava konusu yayınlarla devletin güvenliği ve menfaati korundu. Fişleme haberlerinin yayınlandığı dönemde, CHP ve HDP milletvekilleri bu iddialarla ilgili Meclis’e soru önergesi sundu.” dedi. Mahkeme heyeti, TBMM’ye soru önergeleriyle cevapların mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar verirken, MGK Genel Sekreterliği’ne dava konusu belgelerin kurum dışına çıkarılmasıyla soruşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.