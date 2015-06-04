T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı' haberine 52 yıl hapis talebi!

Taraf muhabiri Baransu ve eski yazı işleri müdürü Çoban hakkındaki dava başladı

04 Haziran 2015 16:19

Silivri'de tutuklu bulunan Taraf muhabiri Mehmet Baransu’nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf gazetesinde “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” manşetine konu olan haberle ilgili dava başladı.

DHA'nın haberine göre, Baransu ve Taraf gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme”, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme” ve “MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme” suçlamasıyla 52’şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya Baransu rahatsızlığından dolayı katılamazken, tutuksuz sanık Çoban ve avukatları hazır bulundu. Çoban, “Dava konusu haberler basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Kişilerin özel hayatına dair fişleme yapılması, belge toplanması, bu belgelerin arşivlenmesi, anayasal normlarla güvence altına alınmış kişisel ve hak ve özgürlüklerin ihlali niteliğindedir. Suçun ifşa edilmesi suç teşkil etmez.” dedi. Çoban’ın avukatı ise “Dava konusu yayınlarla devletin güvenliği ve menfaati korundu. Fişleme haberlerinin yayınlandığı dönemde, CHP ve HDP milletvekilleri bu iddialarla ilgili Meclis’e soru önergesi sundu.” dedi. Mahkeme heyeti, TBMM’ye soru önergeleriyle cevapların mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar verirken, MGK Genel Sekreterliği’ne dava konusu belgelerin kurum dışına çıkarılmasıyla soruşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

ETİKETLER

mehmet baransutarafmanşetbir habermurat şevki çoban104 yılyargılama

İlgili Haberler

Mehmet Baransu'nun babası: Çok şükür ayakkabı kutusundan para çıkmadı

"Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçundan tutuklanan gazeteci Mehmet Baransu'nun babası, oğlunun yüz kızartıcı bir suçu olmadığını söyledi

Mehmet Baransu Metris’ten Silivri Cezaevi’ne nakledildi

'Aytaç Yalman darbe olduğunu söylerken, Baransu belgeleri savcılığa sunulduğu, darbeyi ifşa ettiği için tutuklanıyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24