Baransu: Hırsızdan, darbeciden korksak gazeteci olmazdık

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakılan gazeteci Mehmet Baransu, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Hırsızdan, darbeciden korksak gazeteci olmazdık” dedi.

Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu bu sabah gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere hakkında yakalama kararı çıkartılan Mehmet Baransu, mahkemede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alındığını Twitter’dan duyuran Baransu, serbest kaldıktan sonra da Twitter’da açıklamalarda bulundu.

Baransu, “Serbest kaldım. MİT ihale vermemek için CHP ve MHP'li iş adamlarını fişlemişti. Belgesini yayımlamıştım. MİT haberi doğrulamıştı. MİT kanuna muhalefet, casusluk diye gözaltına aldılar. Hem haberi doğrula, hem gözaltına al. MİT kanununda fişleme maddesi mi var? CHP'nin soru önergesine ne demişti MİT. Fişledik ama insanlık namına. Baransu belgeyi bulunca casusluk, kanuna muhalefet. Acıyorum size” dedi.

Baransu daha sonra attığı ilk tweette “Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkürler” derken, daha sonra attığı twetteyse “Hırsızdan, darbeciden korksak gazeteci olmazdık” diye konuştu.