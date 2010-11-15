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Yaşam

Baran’ı kim bu hale getirdi?

İnegöl’ün Yenice beldesinde 9 yaşındaki Baran Ekinci, Karadere Köprüsü altında ağır yaralı halde bulundu...

15 Kasım 2010 02:00

T24 - İnegöl’ün Yenice beldesinde 9 yaşındaki Baran Ekinci, Karadere Köprüsü altında ağır yaralı halde bulundu. Jandarma, küçük çocuğu ölüme terk eden kişileri arıyor.

Huzur Mahallesi’nde oturan ilköğretim okulu 2. sınıfa giden Baran Ekinci, önceki gün saat 11.30 sıralarında arkadaşlarıyla oynamak için evden çıktı. Bir saat sonra evlerine 15 kilometre uzaklıktaki Karadere Köprüsü’nün kenarında köylüler tarafından yaralı olarak bulundu. Jandarma, kolunda kırıklar, kafasında kesici aletler kesikleri, vücudunda ise taş ile ezilmeler bulunan Baran’ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Durumu ağır olan Baran, daha sonra Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 

Baran’ı kim bu hale getirdi?

Jandarma, Baran’ın ailesine olay yerinde çektiği fotoğrafları çevredekilere gösterip, camiden yaptığı anonslarla ulaştı. Çocuğun Ayten ve Fuat Ekinci çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olduğunu öğrenen güvenlik güçleri olayı aileye bildirdi.


Özel ekip kuruldu

Ölmesi için dere kenarına bırakıldığı belirtilen Baran’ı bu duruma getiren kişileri bulmak için jandürmü üç ayrı özel ekip kurdu. Akli dengesi yerinde olmayan bir kişiyi gözaltına alan jandarma, şahsı savcının talimatıyla serbest bıraktı. Görgü tanıklarının Baran’ın en son sınıf arkadaşlarıyla oynarken gördüğünü söylemesi üzerine okul arkadaşları araştırılmaya başlandı.


‘Düşmanımız yok’

Oğlunun hiç bir kötü alışkanlığının bulunmadığını, düşmanlarının da olmadığını söyleyen baba Fuat Ekinci, “Evimize en az 15 kilometre mesafede bulunan köprüye bir saat içinde yürüyerek gitmesi imkansız. Onu bu duruma sokanların bulunmasını ve cezalandırlmasını istiyorum” dedi. Baran’ın kafatasının kırık olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.


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