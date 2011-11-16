Baran Tursun'un babasına 11 ay hapis

T24 - Savunma yaparken avukata hakarette bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet Tursun, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir'de 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açılması sonucu yaşamını yitiren Baran Tursun'un babası Mehmet Tursun, savunma sırasında avukata hakarette bulunduğu gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Karşıyaka 4. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya davalı Mehmet Tursun ve avukatı ile davacı avukat Tolga Yurdakul katıldı.



Tursun, savunmasında, hakaret kastının bulunmadığını, sadece savunma yaptığını belirterek, suçlamaları reddetti.



Mahkeme, Mehmet Tursun'u ''hakaret'' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.



Tursun, duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya ilişkin davalar sürerken aile fertleri hakkında çeşitli davalar açıldığını söyledi. Tursun, ''Hak arama mücadelemizde neredeyse tüm aile cezalandırıldı'' dedi.



Baran Tursun davasıyla ilgili Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesinde yazılı ve sözlü savunma yaparken kullandığı bir cümle üzerine, hakim, avukata hakaret ettiği gerekçesiyle Mehmet Tursun hakkında re'sen suç duyurusunda bulunmuştu.



Karşıyaka ilçesi Bayraklı semtinde, 25 Kasım 2007'de, polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymadığı için kovalanan Baran Tursun yönetimindeki 35 AL 9207 plakalı araç, ağaçlara ve elektrik direğine çarpmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve başının arka kısmında kurşun yarası olduğu belirlenen Tursun, bir süre yaşam destek ünitesine bağlı tutulduktan sonra hayatını kaybetmişti.



Kovalamaca sırasında uyarı ateşi açtığı iddiasıyla gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Oral Emre Atar ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, yargılama sonunda 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Delilleri kararttıkları iddiasıyla yargılanan polis memurları ise beraat etmişti.





