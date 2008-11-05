Baran Tursun'un ailesi 301'lik oldu

İzmir'de “Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan uyarı ateşi sonucunda hayatını kaybeden Baran Tursun'un ailesi ile aralarında İHD İzmir Şubesi üyelerinin de bulunduğu aileye destek veren 6 kişi hakkında TCK'nın 301. maddesinden açılan dava için Adalet Bakanlığı'nın izin verdiği bildirildi.



Tursun ailesinin avukatlarından Ömer Ayebe, yaptığı açıklamada, Baran Tursun'un babası Mehmet Tursun, annesi Berrin Tursun ve kız kardeşi Şelale Tursun ile aralarında İHD İzmir Şubesi üyelerinin bulunduğu 6 sanık için TCK'nın 301. maddesinden açılan davada yargılamanın yasadaki değişiklik nedeniyle durdurulduğunu hatırlattı.



Adalet Bakanlığı'nın dava için izni verdiğini belirten Ayebe, “Adalet Bakanlığının izniyle yargılamanın önünde engel kalmadı. Dava yeniden görülmeye başlanacak” dedi.



Baba Mehmet Tursun ise Adalet Bakanlığının verdiği iznin kendileri için “mahkumiyet” anlamına gelmediğini kaydederek, “Yaşadığımız acı nedeniyle söylediğim sözler yüzünden dava açıldı. Suç işlediğimize inanmıyorum. Kendimizi savunacağız” diye konuştu.



Dava 26 Aralık'ta 5. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanacak.



Davanın geçmişi



Karşıyaka ilçesi Bayraklı semtinde 25 Kasım 2007'de polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymadığı için kovaladıkları Baran Tursun yönetimindeki 35 AL 9207 plakalı araç, ağaçlara ve elektrik direğine çarpmıştı. EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve başının arka kısmında kurşun yarası tespit edilen Tursun, bir süre yaşam destek ünitesine bağlı tutulduktan sonra hayatını kaybetmişti.



Kovalamaca sırasında uyarı ateşi açtığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Oral Emre Atar, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



İlk duruşmada, Tursun'un kardeşi Şelale Tursun, yanında getirdiği yumurtaları sanık Oral Emre Atar'a atmıştı. Baba Mehmet Tursun ise dava görülürken duruşma salonundan ayrılarak, Karşıyaka Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına açıklamalar yapmıştı. Cebinden çıkardığı kalemi kıran Tursun, “Mahkemede figüran olmak istemiyoruz. Adalete güvenmiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.



Cumhuriyet Savcısı Erol Bingöl, açıklamaları nedeniyle toplam 9 sanık hakkında TCK'nın 301 ve 277. maddelerinden dava açmış, yargılama yasadaki değişiklik nedeniyle Adalet Bakanlığından izin çıkıncaya kadar durdurulmuştu.





