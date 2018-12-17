Barakasına gelen ayılardan son anda kurtuldu

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'un Sürmene ilçesinde, Yeniay beldesi Belediye eski Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanları için yaptığı barakaya gelen ayılardan 3 dakikayla kurtuldu. Sedef, bu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sürmene ilçesinde kendisine ait bahçede arıcılık yapan Yeniay beldesi Belediye eski Başkanı İbrahim Sedef, 3 yıl önce 30\'a yakın kovandaki balların ayılar tarafından yenilmesi nedeniyle kovanlarını beton zemin üzerine inşa ettirdiği çelik kafes içinde korumaya aldı. Kovanlarını kontrol etmek için sabah saatlerinde barakadan dışarı çıkarak, etrafa bakan Sedef, ayı saldırısıyla karşı karşıya kalmaktan son anda kurtuldu. Sedef elindeki fenerle saat 06.00 sıralarında etrafı kontrol edip, barakaya girdikten 3 dakika sonra ayılar da barakanın önüne geldi. Burada bal bulamayan ayılar, bir süre etrafa baktıktan sonra barakanın önünden ayrıldı. İbrahim Sedef, bu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini \'Bu akşam kocaoğlanlar beni bekliyordu. Saat 06.02\'de içeri girdim, 06.05\'te kapıdaydılar. Konteynere gelir gelmez tam 3 dakika içerisinde geldiler, dolaştılar ama bal bulamadılar, yarına inşallah balları hazır\' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan daha önce aracıyla giderken, önüne çıkan ayıları kovalayan İbrahim Sedef, sonrasında barakanın önüne koyduğu bal kovanları ile ayıları beslemişti. Sedef, bu görüntüleri de \'Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal, yaramazlık yapmayın devamı gelecek\' notyula sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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