Barakada yaşayan çift, eve kavuşuyor

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Gölköy ilçesinde barakada oturan 70 yaşındaki Fatma ve Cemil Yiğit çifti, Kaymakam Tuncay Kaldırım\'ın girişimleri sonucunda yeni evlerine kavuşuyor.

Ordu\'nun Gölköy ilçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım, geçen Ramazan ayında yardıma muhtaç aileleri rastgele ziyaret ederek, iftar sofrasına misafir oldu. Yaşam koşulları kötü olan ve barakada yalnız yaşayan Fatma-Cemil Yiğit çiftinin iftar sofrasına konuk olan olan, ailenin mağduriyetini gören Kaymakam Kaldırım, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları, \"Teravih namazından sonra bir teyzemizi ziyaret ettik. Teyzemizin eşi ile birlikte kaldığı bu yeri görünce, ilçenin başı olarak görevimi tam ve bihakkın yapamadığımı gördüm. Daha çok çalışmamız, daha az dinlenmemiz gerekiyor. Başta teyzemiz ve eşi olmak üzere tüm Gölköy halkından özür dilerim. Haklarınızı helal ediniz\" notuyla paylaştı. Kaymakam Kaldırım\'ın bu paylaşımı sosyal medyadan büyük övgü aldı.

EVİN KABA İNŞAATI BİTTİ

Çiftten ve Gölköy halkından özür dileyen Kaymakam Kaldırım, hemen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'na (SYDV) talimat vererek, yeni ev yapılması konusunda girişimlerde bulundu. Çiftin yaşadığı barakanın yanına tek katlı ev yapılması için ziyaretten kısa süre sonra çalışma başlatıldı. Bodrum katıyla birlikte kaba inşaatı tamamlanan, tuğlası örülen evin tamamlanması için çok sayıda kişi de destekte bulundu. Kaymakam Kaldırım, Fatma-Cemil Yiğit çiftini tekrar ziyaret ederek inşaat halindeki evi inceledi. Çift, kışı yeni evlerinde geçirmek için Kaymakam Kaldırım\'dan iinşaat halindeki evin bir odası, mutfak ve tuvalet-banyosunun öncelikli olarak yapılmasını istedi. Kaymakam Kaldırım\'ın talimatıyla çalışmalar bu yönde hızlandırıldı. Kısa süre içerisinde inşaat halindeki evin bir odası, tuvalet, banyo ve mutfağı hazırlanarak, çiftin buraya yerleştirilmesi ve kışı burada geçirmesi sağlanacağı belirtildi.

Büyük bölümü SYDV tarafından karşılanan, çok sayıda kişinin de destekleriyle yaklaşık 50 bin TL\'ye mal olacak evin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Fatma Yiğit, \"Allah kaymakamımız ve devletimizden razı olsun. Yeni evimize kavuşacağımız için çok mutluyuz\" dedi. Çiftin diğer ihtiyaçlarının da Kaymakamlık SYDV tarafından karşılandığı belirtildi.



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