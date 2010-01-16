Barak'a randevu yok

T24 -

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, yarın (17 Ocak 2010) Türkiye’ye geliyor. Ankara’da bir gün kalacak Barak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'dan randevu istedi.NTV'nin haberine Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle düzenlenecek etkinlikleri için Pazar günü İstanbul'da olacağını, Başbakan Erdoğan ise üç günlük yurtdışı ziyaretinin başlayacağını gerekçe göstererek Barak'a randevu vermedi.Gül, Pazartesi uygun olduğunu Barak'a bildirdi, ancak İsrailli Bakan, Almanya ziyareti nedeniyle bu isteği olumlu yanıtlamadı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da Ankara dışında olmasını gerekçe göstererek, Barak'la görüşemeyeceğini bildirdi.İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın yarın Anıtkabir ziyaretinin ardından, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile biraraya gelmesi öngörülüyor.Barak'ın, mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'le görüşmesinin ardından da ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.