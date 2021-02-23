Barak Obama ve Bruce Springsteen'den 8 bölümlük podcast serisi

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44. ABD Başkanı Barak Obama ve rock müzisyeni Bruce Springsteen, beraber yaptıkları yeni Spotify podcastinin ilk iki bölümünü yayımladı.

"Renegades: Born in the USA" isimli podcast serisinin 8 bölüm olacağı ve "ırk, babalık, evlilik ve ABD'nin durumu gibi konuları" ele alacağı belirtildi.

Podcastin yayınlanan ilk iki bölümünün başlıkları "Grubun Dışındakiler: Alışılmadık Bir Dostluk" ve "Amerikan Teni: ABD'de Irk" oldu.

Obama ilk bölümün açılışında, "Bruce da ben de bize çok fazla şey veren bu ülkeyi anlamak için kendimizce paralel bir yolculuklardaydık. Bu ülkenin insanların hikayelerini kaydetmeye çalışıyorduk. ABD'nin büyük hikayesinin içinde anlam, gerçekler ve toplum hakkındaki kendi kişisel arayışlarımızı birleştirmenin bir yolunu arıyorduk" dedi.