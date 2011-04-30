-BARAK: ENDİŞELİYİZ TEL AVİV (A.A) - 30.04.2011 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a, Filistinli rakip gruplar El Fetih ile Hamas arasında varılan anlaşma nedeniyle duydukları endişeyi dile getirirken, kurulacak yeni Filistin hükümetinin, Ortadoğu Dörtlüsü'nün taleplerine uyması gerektiğini söyledi. Barak, BM Genel Sekreteri Ban ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas'ı bir "terör örgütü" olarak nitelendirerek, örgütün İsrail'in yerleşimlerine roket ve füzelerle saldırıda bulunduğunu ve daha geçenlerde bir öğrenci otobüsüne tanksavar roketiyle saldırdığını söyledi. Barak, İsrail olarak, BM üst düzey yetkilileri de dahil dünya liderlerinden "El Fetih ve Hamas ortaklığıyla kurulacak yeni hükümetin, ancak ve ancak Ortadoğu Dörtlüsü tarafından belirtilen koşulları (İsrail'in tanınması ve terörün reddedilmesi ve İsrail'le varılan önceki anlaşmaları) kabul etmesi halinde destek göreceğini vurgulamalarını" beklediklerini kaydetti. Filistin Yönetimi ve Hamas'ın, bir ortak hükümet kurmadan önce resmen bu talepleri kabul etmeleri gerektiğini dile getiren Barak, Filistinliler'in tavrını etkilemek amacıyla, dünya ülkelerinin bu konudaki talebi de bir an önce dillendirmeleri gerektiğini savundu. Öte yandan, Gazze'deki fiili Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye, her iki partinin yaptıkları anlaşmanın gereğini yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi. Dün Kahire'den dönen Hamas heyetiyle bir araya gelen Haniye, Hamas ve El Fetih'in daha önce askıda kalan bütün konularda anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Haniye, Filistinli grupların da anlaşmayı imzalamalarını isteyip, kapsamlı bir anlaşma için böyle bir uzlaşmanın şart olduğunu dile getirdi. Ancak Haniye, anlaşmayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü'nden İsrail'i tanıma konusunda aldıkları kararı geri çekmelerini istemiş, İsrail'i tanımayacaklarını belirterek, İsrail'i meşru bir devlet olarak saymadıklarını ifade etmişti.