Barajlardaki doluluk oranı yüzde 29 oldu

İstanbul’u etkisi altına alan ve su baskınlarına sebep olan sağnak yağışlar, barajlardaki doluluk oranını da yüzde 3.5 artırdı. Yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 29.24’e yükseldi. Geçen yıl aynı tarihlerde bu oran yüzde 10.81’di.



Hafta sonu İstanbul’u etkisi altına sağanak yağış sonrası, kentteki barajların doluluk oranı, yüzde 3.5 artarak, yüzde 22.94’ten 29.24’e yükseldi. Geçen yıl aynı tarihte barajların doluluk oranı sadece yüzde 10.81’di. Yağışın su miktarını değiştirmediği tek yer ise Alibey Barajı oldu. Yağmur, aylarca önce kuruyan barajda ancak topraktaki çatlakların dolmasını sağlayabildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbullular’dan tasarrufa devam etmelerini istedi. Yağış nedeniyle su baskını yaşanan yerlerin fotoğraflarını çekildiğini anlatan Topbaş, "Arkadaşlarıma alt yapının yüzyılda bir düşen en fazla yağmura göre yeterli hale getirilmesi talimatını verdim. İstanbul artık sele teslim olmayacak" dedi.



İSKİ’nin ölçümlerine göre İstanbul’a su sağlayan dokuz barajda toplam 227 milyon metreküp su bulunuyor. Yağışların sürmesi halinde bu oran artacak ve İstanbullular rahatlayacak.



