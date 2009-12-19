Barajlardaki doluluk oranı arttı

T24 - Barajlardaki doluluk oranı 18 Aralık 2009'da alınan verilere göre, İstanbul'da yüzde 89.3, Ankara'da yüzde 12.62, İzmir'de yüzde 28, Bursa'da yüzde 56.8 oldu.



1 Ekim ? 18 Aralık 2009 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalaması, uzun yıllar ortalamasına göre yaklaşık yüzde 18.9, 2008 yılına göre ise yüzde 77.7 arttı.



Geçen yıl doluluk oranı yüzde 17 civarında olan 169 sulama maksatlı barajda bu yılki doluluk oranı yüzde 32.4'e ulaştı. Sulama barajlarında geçen yıla oranla yüzde 15.4 fazla su bulunuyor.



Buna göre, doluluk oranı 63 barajda yüzde 50'nin üzerinde, 22 barajda yüzde 40-50 arasında, 26 barajda yüzde 30-40 arasında, 58 barajda ise yüzde 30'un altında.



İçme suyu barajları



İstanbul'da geçen yıl yüzde 27 civarında olan içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 89.3'e çıktı. Barajlardaki su miktarı 783.6 milyon metreküp oldu. Şehre toplam 1.877 milyon metreküp su verilirken bu miktarın yüzde 96.1'i barajlardan, yüzde 3.9'u Yeşilçay sisteminden sağlanıyor ve İstanbul'da su sıkıntısı bulunmuyor.



Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 12.62, su miktarı 198.7 milyon metreküp. Ayrıca, 5 kuyudan günlük 55 bin metreküp ve Kesikköprü barajından günlük 750 bin metreküp su kullanılabilir durumda. Ankara'ya verilen 799 bin metreküp su verilirken bu miktarın yüzde 98,6'sı barajlardan, yüzde 1,4'ü yeraltı sularından sağlanıyor.



İzmir'de geçen yıl yüzde 4,4 düzeyindeki içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 28'e yükseldi. İçme suyunun büyük kısmı Yeraltısuyu kuyularından temin edilen İzmir'de Balçova ve Tahtalı barajlarında su miktarı 84,7 milyon metreküp düzeyinde.



Ayrıca Sarıkız, Göksu, Halkapınar ve Pınarbaşı kuyularında günlük 38 bin metreküp kullanılabilir su miktarı bulunuyor. Bugün itibarıyla İzmir'e toplam 477 bin metreküp su verilmekte olup bunun yüzde 31,7'i barajlardan, yüzde 67,3'ü ise yeraltı sularından, yüzde 1'i Güzelhisar ve Ürkmez barajından sağlanıyor.



Bursa'da önceki yıl yüzde 49 seviyesindeki barajlardaki doluluk oranı ise bu yıl yüzde 56,8 olarak gerçekleşti. Bursa'ya içme suyu sağlayan barajlardaki su miktarı 38,3 milyon metreküp. Ayrıca YAS kuyularında günlük 164 bin metreküp kullanılabilir su potansiyeli bulunuyor. Bugün itibarıyla şehre verilen 199 bin milyon metreküp suyun tamamı barajlardan karşılanıyor. Bursa'da su sıkıntısı bulunmuyor.



İşletmedeki 55 enerji amaçlı barajda doluluk oranı yüzde 40,6. Geçen yıl aynı tarihte bu değer yüzde 17,5 olup barajlarda geçen yıla göre yüzde 23,1 daha fazla su bulunuyor.

