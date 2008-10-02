Barajlarda su seviyesi arttı



İstanbul'daki barajlar son bir haftada yağan yağmurlar ile rahat bir nefes aldı. Barajlardaki doluluk seviyesi yüzde 25'in üzerine çıktı.

Global ısınma ve yağmurların az yağması ile birlikte susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul, son yağmurlarla birlikte biraz olsun rahatladı.



Bayram öncesindeki sağanak yağmurlar, barajlardaki su seviyesini iki kata yakın artırdı. Bundan bir ay önce yüzde 13 seviyelerine kadar gerileyen doluluk oranları, bugün itibariyle yüzde 25.38'e kadar yükseldi.



BİR GÜNDE YÜKSELDİ



İSKİ'nin son 15 günlük verilerine göre, özellikle 27 Eylül Cumartesi günü barajlardaki doluluk oranlarında çok büyük bir artış görüldü. 26 Eylül günü doluluk yüzde 16.16 seviyesinde iken, 27 Eylül'de yüzde 22.62'ye yükseldi. Barajlardaki doluluk, 28 Eylül'de yüzde 24.10, 29 Eylül'de yüzde 25.14, 30 Eylül'de yüzde 25.18 ve 1 Ekim'de de yüzde 25.39 olarak kaydedildi.



Barajlardaki doluluk 18 Eylül'de yüzde 16.15 seviyesindeydi.



Öte yandan İstanbul'daki barajlar en düşük doluluk oranını, yüzde 7.23 ile 10 Ekim 1994'te görmüştü.







