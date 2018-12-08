T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barajlarda doluluk oranı son yağışlarla arttı

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışların barajlara büyük katkı sağladığını açıkladı

08 Aralık 2018 18:20

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul\'da mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışların barajlara büyük katkı sağladığını açıkladı. Özellikle Kasım\'ın ikinci yarısı ile Aralık ayının ilk haftasında havzalara düşen yağışların su seviyelerinin yükselmesini sağladığı belirtildi.
İBB\'den yapılan açıklamada, \"8 Aralık 2018 tarihi itibariyle %14,51\'lik artışla barajların doluluk oranı %61,49 seviyesine yükseldi.
Bu süreçte İstanbul\'un en büyük su kaynağı Ömerli Barajı 121 milyon m3 ile %51,41 doluluk oranına sahipken bugün 157 milyon 658 bin m3\'e (%66,98) yükseldi. En önemli yükselişse; Istrancalar\'da gerçekleşti ve 16 Kasım\'da %20 olan doluluk oranı %80\'i geçti. Bugün itibariyle %61,49 doluluk oranıyla barajlarda 536 milyon 522 bin m3\'lük su rezervi bulunuyor\" denildi.

Açıklamada şöyle devam etti:
Son 5 yıllık baraj doluluk oranları incelendiğinde; bugünkü doluluk oranının, ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. İstanbul\'da barajlardaki su seviyesi yıl içerisinde mevsim şartlarına bağlı olarak, aşağı yukarı seyir izleyebilmekte, özellikle yaz aylarında sıcaklık, buharlaşma, yağış alınamaması, suya olan ihtiyaç ve kullanım nedenlerinden dolayı aşağı yönde bir düşüş söz konusu olabilmektedir.  Ancak İSKİ bu dönemlerde de, örneğin; geçtiğimiz kış ülke genelinde son 44 yılın en kurak döneminin yaşanmasına rağmen, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden İstanbul\'u besleyerek barajlardaki su seviyesinin yukarılara taşınmasını sağladı. Bu dönemde kentin ihtiyacı olan suyun yaklaşık üçte biri Melen\'den temin edildi.

YILLAR    DOLULUK ORANLARI (%)    
2013    38,96     
2014    48,37    
2015    62,77    
2016    37,30    
2017    54,93     
2018    61,76     

YILLAR    YAĞIŞ MİKTARLARI (mm)    
2013    467,9    
2014    686,6    
2015    741,6    
2016    653,8    
2017    721,4    
2018    730,3    

KASIMYAĞIŞ MİKTARLARI (mm)        
2013    55,5    
2014    74,0    
2015    40,5    
2016    118,1    
2017    70,7    
2018    129,4    

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABüyükşehir BelediyesiKasımAralıkBuBarajıEnIstrancalarBugünAçıklamadaMelenYeşilçayYILLARORANLARIMİKTARLARI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24