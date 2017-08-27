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'Barajlara girmeyin' uyarısı

İZMİR, (DHA)- DEVLET Su İşleri (DSİ) 2

27 Ağustos 2017 15:54

İZMİR, (DHA)- DEVLET Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, tüm uyarılara rağmen son iki ayda 174 kişinin boğularak can verdiğine dikkat çekerek sulama kanalı ve barajlara girilmemesini istedi.
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada 1 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 63’ü çocuk 174 kişinin boğularak can verdiğini hatırlatarak, 10 günlük bayram tatilinde vatandaşları baraj ve sulama kanallarına girmemeleri konusunda uyardı. DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker; “Bunaltıcı yaz aylarında serinlemek isteyen pekçok vatandaşımız DSİ’nin faaliyet alanındaki sulama kanalı baraj ve göletlere giriyor. Tablo korkunç. Haber ajanslarının verilerine göre 1 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde derelere giren 19\'u çocuk 42 kişi hayatını kaybetti. Göletlerde 31, barajlarda 20, sulama kanallarında ise 18 canı yitirdik. Üstelik bu rakamın 29’u da çocuk. Havuzlar ve denizlerde yaşanan acı olayları da göz önüne alırsak sayı 174’e çıkıyor. Vatandaşlarımızdan baraj gölet ve dereler ile sulama kanallarına girmemelerini istiyoruz\" dedi. Tatlı ve durgun suyun deniz suyundan  farklı olduğuna dikkat çeken Eker, yüzme bilmenin bazen can kayıplarını önlemeye yetmediğini söyledi. Bu konuda özellikle anne ve babaları uyararak, \"Çocuklarımıza sahip çıkalım. Yakınlarda dere, sulama kanalı, gölet ya da baraj varsa girmelerine kesinlikle izin vermeyelim. Bazen birkaç saniyelik dalgınlık telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bayram tatili zehir olmasın\" dedi. Durgun suyun dezenfekte edilmediği durumlarda bakteri ve virüslerin yaşamasına daha uygun bir ortam olduğuna da dikkat çeken Eker, “Birkaç saatlik eğlence sizi hastane koridorlarına mahkum etmesin\" diye konuştu.

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