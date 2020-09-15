Barajlar kuruyor; balıkların ölmemesi için tankerlerle su taşınıyor

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, kurumaya başlayan dere yataklarına belediye araçlarıyla su taşıyıp, balıkların ölmemesi için çaba gösterildiğini söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, aynı zamanda Çanakkale Küçükkuyu Belediyesi Başkanlığı görevini de yürüten Balkan, “Küçükkuyu sınırında bulunan Mıhlı çayında aşırı sıcaklar nedeniyle kurumaya başlayan dere yataklarında balıklar can çekişmeye başladı. Bu manzaraya insanın yüreği dayanmıyor. Balıkların ölmemesi için tankerlerle su taşımaya başladık” dedi.

Balkan, geçtiğimiz hafta da “Kaz Dağları bu yıl en kurak dönemini yaşıyor. Bölgemizin en büyük sorunu giderek büyüyen susuzluk. Kaz Dağları'ndaki köylere bile tankerlerle su taşıyoruz” açıklaması yapmıştı.