Barajlar Kongresi ve HES Fuarı'nı protesto edenlere polis müdahale etti

Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Barajlar ve HES Fuarı'nı protesto eden ve fuar alanına girmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Özgür Arslan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Dünya Ticaret Merkezi Metro İstasyonu önünde toplanan ve “Şirketlerin yalanına, doğanın talanına Baraj ve HES fuarına hayır" yazılı pankart açan eylemciler, “Baraj yapma boşuna yıkacağız başına", “Dereler özgürdür özgür akacak" sloganları atarak fuar merkezinin önüne yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu fuarı gezdiği sırada “Katillerin yuvası işte burası" şeklinde slogan atan eylemciler dağılırken, önlem alan özel güvenlikçilerin üzerine boyalı su attı.

İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da katıldığı Barajlar ve HES Fuarı'na zorla girmek istedi. Fuar merkezinin camlarını kıran gruba polis biber gazı sıkarak müdahale etti.

Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Barajlar ve HES Fuarı'nı protesto etmek için yaklaşık 100 kişi saat 11.00 sıralarında Dünya Ticaret Merkezi Metro İstasyonu önünde toplandı. “Şirketlerin yalanına, doğanın talanına Baraj ve HES fuarına hayır" yazılı pankart açan eylemciler, “Baraj yapma boşuna yıkacağız başına", “Dereler özgürdür özgür akacak" sloganları atarak fuar merkezinin önüne yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu fuarı gezdiği sırada “Katillerin yuvası işte burası" şeklinde slogan atan eylemciler dağılırken, önlem alan özel güvenlikçilerin üzerine boyalı su attı.

Dağılıyoruz dediler, fuarın giriş kapısınahücum ettiler

Basın açıklaması bittikten sonra eylemciler megafonla dağılacaklarını söylediler. Güvenlik önlemlerinin kaldırılması üzerine hep birlikte harekete geçen grup, giriş kapısına dayandı. Ellerindeki sert cisimlerle kapatılan kapılara vuran gruba polis biber gazı sıkarak müdahale etti. Eylemciler de polise pet şişe ve çevrede buldukları sert cisimleri fırlattı. Olaylar sırasında eylemcilerden bazıları gözaltına alındı. Bunun üzerine grup tekrar kapıya yönelerek arkadaşlarının bırakılmasını istedi. Sayıları yetersiz olan polis, olayların daha da sürmesini önlemek için gözaltına alınanları bıraktı. Bunun üzerine grup, sloganlar atarak dağıldı.



Yurtdışı firmaların gazına gelmeyin

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 2. Baraj ve HES Fuarının açılışını yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'un su durumuyla ilgili açılışta yaptığı konuşmayı tekrarlayan Bakan Eroğlu,İstanbul'da barajların doluluk oranının yüzde 30'lar seviyesinden olduğunu belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, DSİ Genel Müdürü, Müsteşarımızın katılımıyla bir değerlendirme yaptık, alınacak tedbirleri tamamen aldık. Merak etmeyin. Hatta Melen'den ikinci bir irsaliye hattı alınması kararını aldık. Şuanda o da hızla yapılıyor. Asya yakasında suyumuz çok. Avrupa yakasında susuzluk olmasın diye boğazın altından Sarayburnu ile Salacak arasına iki tane dev denizaltı borusu İSKİ tarafından döşendi. Alınabilecek bütün tedbirleri aldık. Biz İstanbul'u susuz bırakmak istemiyoruz. Susuz bırakmayız"diye kornuştu.

Yaşanan kuraklığın betonlaşmayla alakası olmadığını söyleyen Eroğlu, "1972-1973 yılında daha az yapı vardı ama o zamanki kuraklık daha büyüktü. Kuraklıkla yapılar arasında irtibat kurmak doğru değil"dedi. Son dönemde İstanbul'da sık sık su kesintisi olduğunu iddialarını reddeden Bakan Eroğlu, "Yazın su kesintisi olmayacak, sıkıntı olmayacak" diye konuştu. Eroğlu İstanbul'daki barajların depreme dayanıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

HES’lere karşı çıkanları anlamak mümkün değil

Fuar dışında HES karşı protesto eylemleri yapıldığını hatırlatan bir gazeteciye de yanıt veren Eroğlu, "HES'lere karşı çıkanları anlamak mümkün değil. Bütün dünyada hidroelektrik potansiyelleri, ABD, Kanada dahil, yüzde 95'i kullanılmış, Ama Türkiye 2003 yılında sadece yüzde 18'ini kullanıyordu, potansiyelinin. Su akıyor, biz bakıyorduk. Ama son yıllarda hidro elektrik üretiminde gerçekten şaha kalktık. 26 milyar kw/saat'lik üretimi geçen yıl sonunda, 79 milyar kw/saat'e çıkardık. Şu gördüğünüz 4 ampulden 1 tanesi bizim getirdiğimiz elektrikle, temiz, yenilenebilir, tamamen ekolojik, bütün dünyada önerilen, ucuz, karbon emisyonu olmayan, çevreci hidroelektrik santraliyle geliyor" dedi.

Gidin solaklı'ya bakın, HES’ler Türkiye'de elektriğin sigortasıdır

Uygun olmayan yerlere HES izni vermediklerini ve HES projelerini çok iyi denetlediklerini söyleyen Bakan Eroğlu, "HES'ler Türkiye'de elektriğin sigortasıdır. Buna karşı çıkmak doğru değildir"dedi. Ortada büyük bir pasta olduğunu söyleyen ve HES eylemcilerini bazı elektrik üreten uluslararası şirketlerin gazına gelmemelerini konusunda uyaran Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "1 ağaç kesildiği zaman en az 5 katı ağaç dikme, çevreyi düzenleme mecburiyeti getiriyoruz. Vadiyi düzenliyoruz. Gidin Trabzon'da en çok HES yapılan Solaklı Vadisine bir bakın" diye konuştu. Eroğlu daha sonra fuarın temsili açılışını kurdele keserek yaptı. Bakan fuardaki standları gezerek bilgi aldı.

