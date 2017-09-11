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Barajın suyu çekilince ortaya çıkan mezarları ziyaret ettiler

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde sulama amaçlı 1968 yılında yapılan Derbent Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle düşmeye başladı

11 Eylül 2017 18:59

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi\'nde sulama amaçlı 1968 yılında yapılan Derbent Barajı\'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle düşmeye başladı. Derbent\'te yaşayan köylüler, suların çekilmesiyle ortaya çıkan mezarlığı ziyaret ederek yıllar önce hayatını kaybeden yakınları için dua etti.
İsmini ilçenin Derbent Mahallesi ve su kaynağı çaydan alan Derbent Barajı\'nda 1980\'li yıllarda sandallarla geziye çıkılırken, 2000\'li yıllardan itibaren su seviyesi kuraklık nedeniyle giderek düşmeye başladı. Derbent Barajı\'nın yapılmasıyla sular altında kalan eski Derbent Köyü\'ndeki mezarlar da sular çekilince meydana çıktı. Bunu fırsat bilen köylüler de atalarının mezarları ziyaret edip, dua etti. Köyün su altında kalmayan kısmında oturmaya devam eden 5 aileden birinin üyasi olan Önder Sayın, \"Baraj ben doğmadan önce yapılmış. Kendimi bildim bileli bu minare ve mezarlar suyun altında. Büyüklerim, dedelerimizin mezarlarının barajın yapılması ile sular altında kaldığını söylerler. Biz de uzaktan dua okurduk. Ancak bu yıl minare de mezarlar da suyun çekilmesi nedeniyle ortaya çıktı. Biz de ilk defa bu mezarları ziyaret etme, yakından dua okuma fırsatı bulduk. Yağmurların başlaması ile burası yine sular altında kalacak\" dedi.

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