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Barajın suyu çekilince köyden kalanlar ortaya çıktı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta sulama amaçlı olarak tesis edilip, 1994 yılında hizmete sunulan Gelingüllü Barajı altında kalan Esenli Köyü'nün kalıntıları suların çekilmesiyle ortaya çıktı

15 Eylül 2017 14:51

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ta sulama amaçlı olarak tesis edilip, 1994 yılında hizmete sunulan Gelingüllü Barajı altında kalan Esenli Köyü\'nün kalıntıları suların çekilmesiyle ortaya çıktı. 
23 yıl önce yapımı tamamlanan Gelingüllü Barajı\'nda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte baraj suları altında kalan yerleşim alanı yüksek kesimlere taşındı. Su toplama havzası içerisinde kalan köyün eski yerleşim yeri, su seviyesinin düşmesiyle birlikte yeniden ortaya çıktı. Eski yerleşim alanındaki bazı binalar da su yüzeyinde göründü. Suların çekilmesiyle köyün eski ve yeni camileri ve ortaokul binası orta çıktı. 
SULAR ÇEKİLİNCE ANILARIMIZI TAZELİYORUZ
Köy kalıntılarının ortaya çıkmasıyla birlikte köy sakinleri anılarını tazeledi. Köyde balıkçılık yapan İsmail Zakir Özenç, \"Suyun içindeki görünen kalıntılar bizim eski ve yeni camilerimiz. Okuduğumuz ortaokulumuzun duvarları olduğu gibi duruyor. Sular çekilince anılarımızı tazeliyoruz. Aslında suların çekilmesini de istemiyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Özellikle Şefaatli ve Yerköy bölgesinde sulamada kullanılan baraj suyunun hiç kesilmeyecek gibi kullanılması sorun yaratıyor. Tarlanın ihtiyacından fazla suyu açıp, gidiyorlar, sonra da \'susuz kaldık, tarla kurudu\' diye isyan ediyorlar. Suyu tasarruflu kullanmaları gerekir\" dedi.
Suların çekilmesiyle birlikte her gün gölet kenarına gelip, köyden geriye kalan kalıntıları izlediğini belirten Ali Koç ise, \"Bakıyorum, anılarım gözümün önüne geliyor, iç çekiyorum. Köyümüz büyük bir köy. Geriye kalan okul-cami gibi binalar var. Ötesi yok olmuş durumda\" diye konuştu. 

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