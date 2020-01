Barajın ayırdığı köylüler yıllar sonra kucaklaştı

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA) - KARACAÖREN Barajı nedeniyle kara ulaşımı birbirinden ayrılan Burdur\'un Elsazı ile Isparta\'nın Sütçüler İlçesi\'nin Çandır, Şehler, Melikler ve çevre köy halkı kısa süre önce açılışı yapılan Melikler Köprüsü ile yeniden buluştu. 11 milyon 800 bin TL\'ye mal edilen 280 metre uzunluğundaki köprü bölge halkını yeniden kucaklaşmasını sağladı.

Karacaören Barajı Göleti\'nin su tutmaya başlamasının ardından ikiye ayrılan Burdur Elsazı ile Isparta\'nın Sütçüler, Şehler, Melikler, Çandır ve çevresi, yapımı tamamlanan Melikler Köprüsü ile birbirine bağlandı. Devletin 12 milyon TL\'lik yatırımla yapımını gerçekleştirdiği Melikler Köprüsü, suyun birbirini ayırdığı iki yöre halkının kucaklaşması açısından büyük önem taşıyor. Köprü yapılmadan önce kilometrece süren karayolu ulaşımı veya tekneyle karşı kıyıya geçip birbirlerine kavuşan göletin iki yakasındaki Elzası ve Sütçüler yöresi halkı, yıllar sonra buluşmanın, kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bölgeden Antalya ve Isparta\'ya ulaşımı mesafe ve zaman olarak kısaltan Melikler Köprüsü, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmanın yanında bölgedeki tarım ve madencilik faaliyetleri için de önem taşıyor.

Elsazı\'ndan Mehmet Akça, \"Biz eskiden karşıya çok gider gelirdik. 30 yıldır gidiş ve geliş yapamıyoruz. Bu tarafta (Sütçüler) çok sayıda akrabamız var. Şimdi aradaki engeller kalktı, buluştuk. Artık sık sık gidip, geleceğiz\" dedi.

Aynı yöreden Musa Evirgen, \"Sütçüler tarafında çok sayıda akrabamız var. Benim nenem buralı. 30-40 yıldır düzenli gidip gelmemiz olmuyordu. Ama arada bir, arka yoldan dolaşarak gidiyorduk. Bu köprü bizi yeniden buluşturdu\" diye konuştu.Adem Dolgun, \"Yol kapandıktan sonra gitme şansımız kalmadı. Sığırlık tarafından gidip gelsek çok uzak. Böyle çok iyi oldu. Bundan sonra sık sık gideceğiz\" dedi.

\'RÜYAMIZ GERÇEK OLDU\'

Şehler Köyü\'nden Mehmet Merdan, \"Düğüne, mevlide hep gider gelirdik. Yol kapandıktan sonra her şey bitti. Şimdi yeniden birleştik. Biz sonunu gördük ama bundan sonra gençler görecek. Yıllardır görmediğimiz arkadaşlarımızı göreceğiz. Çok mutluyum\" diye konuştu.

\'YÜZEREK GEÇERDİM\'

Elsazı\'nda ikamet eden Bekir Bilal, her pazartesi günü barajı yüzerek geçip Çandır\'daki pazara gittiğini söyledi. Bilal, \"Her pazartesi mecburen giderdik. Suyu yüzerek geçerdik. Şimdi su çekildi, o zamanki gibi su yok. Arada bir Çandır\'a gidiyorduk. Arkadaşlarımızı görüyorduk. Ancak 1989\'dan bu yana Çandır Pazarı\'na eskisi gibi gelip gidişimiz olmadı. Birbirimizden koptuk. Şimdi çok iyi olduk. Allah devletimize zeval vermesin\" dedi.

Sütçüler İlçesi\'ne 8 kilometre mesafedeki Melikler Köprüsü için 11 milyon 800 bin TL harcama yapıldı. Köprü, Sütçüler ile Antalya arasındaki mesafeyi önemli oranda azaltacak. Melikler Köprüsü 280 metre uzunluğunda, ayak yüksekliği ise 16 metre. Ön germeli kiriş sistemiyle inşa edilen köprünün kiriş ayak açıklığı 43 metre.



FOTOĞRAFLI