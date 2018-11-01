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Barajda cesedi bulunan Sevgi toprağa verildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve dün cesedi kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı'nda bulunan Sevgi Ç

01 Kasım 2018 18:59

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da \"Bakkala gidiyorum\" diyerek evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve dün cesedi kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Enne Barajı\'nda bulunan Sevgi Ç. (14) toprağa verildi.
Bahçelievler Mahallesi Güngörmüş Sokak\'ta annesi Ummuhan K. ile birlikte oturan Sevgi Ç., geçen 27 Ekim\'de bakkala gideceğini söyleyerek evden ayrılıp, ortadan kayboldu. Evde annesine \'Ben gidiyorum artık. Ben size dedim. Yeter artık diye. Anne ben sana demiştim ya, o baraj benim mezarım olacak diye. Neyse. Ahmet bey 1 kilo kına al yak\' yazılı not bırakan Sevgi Ç.\'nin cesedi, dün öğle saatlerinde Enne Barajı\'nda bulundu.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken Sevgi Ç. için bugün öğleyin Bahçelievler Mahallesi\'ndeki Ahmet Yesevi Camii\'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Sevgi Ç.\'nin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Sevgi Ç. götürüldüğü Ahi Erbasan Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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