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Barajda aranan üniversiteli Havva için Deniz Kuvvetleri'nden özel ekip

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 1 Aralık tarihinden bu yana kayıp olan ve daha sonra kimliği ile cüzdanı Karakaya Barajı'ndan çıkan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Havva Deringöl için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan baraj göletinde arama çalışması

13 Aralık 2017 20:47

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da 1 Aralık tarihinden bu yana kayıp olan ve daha sonra kimliği ile cüzdanı Karakaya Barajı\'ndan çıkan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Havva Deringöl için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan baraj göletinde arama çalışması yapması amacıyla 15 kişilik özel ekip görevlendirildi.
Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü  2\'nci sınıf öğrencisi Havva Deringöl, 1 Aralık tarihinde Elazığ\'dan Malatya\'ya giderken yol üzerindeki Kömürhan Köprüsü\'nde minibüsten inmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmaları başlatan ekipler, 5 Aralık\'ta Karakaya Barajı\'nda, Deringöl\'e ait olan kimlik ve cüzdanın bulunması üzerine çalışmaları burada yoğunlaştırdı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıçlar cüzdanın bulunduğu Kömürhan Köprüsü\'nün çevresinde dalış yaptı ama bir sonuç alamadı. Bu kez Türk Silahlı Kuvettleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan oluşan 15 kişilik özel ekip bölgeye gönderildi.   
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen özel ekip, Kömürhan Köprüsü ayaklarında kurdukları Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile arama çalışmalarını sürdürüyor. 

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