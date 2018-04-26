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Baraja serilen 600 metrelik ağ yakılarak imha edildi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Çokal Barajı'na kaçak ağ atanlara yönelik yapılan kontrollerde ele geçirilen 600 metrelik ağ, yakılarak, imha edildi

26 Nisan 2018 20:54

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, Çokal Barajı\'na kaçak ağ atanlara yönelik yapılan kontrollerde ele geçirilen 600 metrelik ağ, yakılarak, imha edildi.
Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanmanın ve ağ atmanın yasak olduğu Çokal Barajı\'nda ağ kurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, barajda incelemelerde bulunurken, Sağlamtaş Mahallesi girişi köprü altı mevkisinde çeşitli bölgelere atılan, 600 metrelik balık ağı tespit edildi. Ağların yanı sıra sazlıklar arasına saklanan tekne ile çok sayıda kaçak balık avlarken, kullanılan malzeme bulundu. Ağlardaki sağ olan balıklar baraja bırakılırken, ele geçirilen 600 metrelik balık ağı ve malzemeler de yakılarak, imha edildi. Kaçak ağ atanların yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

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