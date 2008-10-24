Baraja 6 ay yarasa rötarı

Balıkesir’de yapılan ve bölge tarımı için hayati önemi olan baraj altı ay sonra tamamlanacak.



Balıkesir’in Havran İlçesi’nde 1995 yılında yapımına başlanan, 72 milyon YTL’ye malolan ve bu yılın ekim ayında su tutması planlanan barajda, yarasa rötarı yaşandı. Yaklaşık 20 bin yarasanın kış uykusunda olduğu mağaranın sular altında kalacak olması nedeniyle Havran Barajı’nda su tutma işlemi 6 ay ertelendi. Nisan ayında uyku döneminin sona ermesiyle, yarasaların yeni yapılan suni mağaraya taşınması kararlaştırıldı.



Havran bekleyecek



Tartışmalara neden olan Havran Barajı’nın suları altında kalacak mağarada yaşayan yarasalar, bu kez de Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu toplantısına damgasını vurdu. Yarasaların durumu kurulda detaylı bir şekilde ele alındı.



DSİ 25’inci Bölge Müdürü Şahin Durukan, Havran Barajı’nın suları altında kalacak 20 bin yarasanın kurtarılması için hazırladıkları proje hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin ikinci büyük yarasa yaz kolonisinin barındığı mağaranın baraj suları altında kalacak olmasının anlaşılmasıyla birlikte harekete geçtiklerini anlatan Durukan, 350 metre genişliğinde, 50 metrenin üzerinde su kotu bulunan yeni suni bir mağara hazırladıklarını, yarasaları da buraya taşıyacaklarını belirtti.



Durukan, suni mağaranın, eski mağaranın uzunluğunda ve benzer şekilde inşaa edildiğini, altına da yarasalar için hayati önem taşıyan ’guana’ denilen doğal gübrelerin döşendiğini söyledi.



Ancak yarasaları yeni mağaraya yönlendirirken çok hassas davranmak gerektiğini vurgulayan Durukan, "Yarasalar şu an uyku döneminde. Barajda su tutmaya başlarsak, yarasalar boğulabilir. Bu nedenle barajda daha önce planladığımız gibi ekim ayında değil gelecek nisan ayında su tutmaya başlayacağız. O zaman yarasalarda aktif hale gelecek. Onları yeni mağaralarına yönlendireceğiz. Bunu sağlamak için de eski mağaraların girişini kapatacağız. Zaten guanalar yeni mağaraya taşınacağı için yarasalar da orayı tercih edecektir" dedi.



Körfez’e hayat verecek



DSİ 25’inci Bölge Müdürü Şahin Durukan, ağırlıkta tarımsal amaçlı kullanılacak ve 3 bin 330 hektarlık alanı sulaması hedeflenen Havran Barajı’nın körfez tarımı için hayati önem taşıdığını belirtirken, "Ancak mağarada yaşayan binlerce yarasa da bizim için son derece önemliydi" diye konuştu.

