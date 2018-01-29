Baraj nedeniyle taşınacak Yusufeli ilçesinin sakinleri tarım arazisi istiyor

YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerinde kendilerine tarım arazisi verilmesini isteyen vatandaşlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerine başvurmaya başladı.

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli\'nde, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi de sulara gömülecek. 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürerken, ilçe sakinleri sular altında kalacak tarım arazileri karşılığında, yeni yerleşim yerinde kendilerine arazi verilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerine başvurmaya başladı.

Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ilçedeki tarım arazilerinde her türlü meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılabiliyor. İlçede pirinç, zeytin, uzun dut, domates, kavun, karpuz, salatalık, ceviz, kiraz, kayısı, şeftali ve üzüm yetiştiren vatandaşlar, yeni yerleşim yerinde kendilerine kişi başı en az 1 dönüm tarım arazisi verilmesini istiyor.

YUSUFELİ BARAJI VE HES

558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimin yapılacağı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj tamamlandığında, 270 metre temelden yüksekliği ile Çin\'deki 292 ve Gürcistan\'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra dünyanın en yüksek 3\'üncü barajı olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy yeni yerleşim alanına taşınacak.



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