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Baraj kurbanı 3 çocuk son yolculuklarına uğurlandı

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) SERİNLEMEK amacıyla girdikleri Alibeyköy Barajında boğularak yaşamlarını yitiren 2'si kardeş 3 çocuk düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı

24 Haziran 2018 18:05

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
SERİNLEMEK amacıyla girdikleri Alibeyköy Barajında boğularak yaşamlarını yitiren 2\'si kardeş 3 çocuk düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Nurullah Yanak  (11) kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) için Sultangazi Hediye Hanım Camii\'nde cenaze namazı kılındı.Üç çocuğun tabutlarının avluya getirilişi sırasında çocukların yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yanak kardeşler ve Altan öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Habibler Yayla Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

BARAJDA BOĞULMUŞLARDI
Nurullah Yanak  (11) kardeşi Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11)  dün öğlen saatlerinde Alibeyköy Barajı\'na geldi. Serinlemek amacıyla suya giren 3 çocuk bir anda gözden kaybolmuştu. Nurallah Yanak\'ın cansız bedeni çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılmıştı. Barajda kaybolan Şefik Yanak ile Mustafa Altan\'ın cansız bedenleri dalgıç  polislerin arama çalışması sonucu sudan çıkarılmıştı.
 
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