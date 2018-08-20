Baraj kapakları kapatıldı, cesedi ortaya çıktı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yüzmek için girdiği Seyhan Nehri’nde kaybolan Ali Alkan Aslan’ın (19) cesedi, baraj kapaklarının kapatılmasıyla bulundu.

Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi yakınlarında dün akşam arkadaşıyla gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan, yüzmek için Seyhan Nehri\'ne girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Aslan\'ı gören vatandaşlar, yardım için suya atladı. Ancak Aslan, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Gece olması nedeniyle ekipler, kıyıdan arama yapabildi.

Polis ekiplerinin talebiyle Seyhan Barajı\'nın kapakları kapatıldı. Sabaha karşı suların çekilmesiyle Aslan’ın cesedi ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından bulunan Aslan’ın cesedi. olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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