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Yaşam

Baraj kapakları açıldı sel bastı

Ömerli barajının su seviyesinin yükselmesinin ardından açılan baraj kapakları ile Riva deresinde sular yükseldi.

04 Şubat 2010 02:00

T24 - Ömerli barajının su seviyesinin yükselmesinin ardından açılan baraj kapakları ile Riva deresinde sular yükseldi. Meydana gelen taşkın ile Bozhane köyünde dere kenarında bulunan evler, piknik alanları ve bazı yollar sular altında kaldı. Sanatçı Tarkan Tevetoğlu da taşkından etkilendi; evinde mahsur kaldı.


Bozhane köyünde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kimi evler tamamen su altında kalırken kimi evlerin bahçe ve çevresi su ile kaplandı.

Aynı köyde geniş bir arazide evi ve araçları bulunan ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu da taşkından etkilendi.

Evinin girişinin bulunduğu yolu su basması ile Tarkan ve yardımcıları evde mahsur kaldı.

Tarkan'ın villasına giden yoldaki suyun 1 metreye kadar ulaştığı sanatçının bu nedenle villasından çıkamadığı öğrenildi.

Taşan dereden Bozhane köyüne komşu dere güzergahında bulunan bazı köylerin de etkilendiği öğrenildi.

Köye su tahliyesi yapmak üzere itfaiye ekipleri sevk edildi.



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