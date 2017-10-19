Baraj inşaatının ÇED toplantısında protesto

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde inşa edilecek barajın ÇED bilgilendirme toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadı.

Kaynarca İlçesi Yakupkalfalar ve Çelebiler mahalleleri sınırlarında inşa edilecek olan Yırtmaçdere Barajı için Kaynarca Belediyesi\'nin salonunda ÇED bilgilendirmesi toplantısı düzenlendi. DSİ 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan barajın ÇED bilgilendirme toplantısına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve barajı yapacak şirketin yetkilileri ile ilçe sakinleri katıldı. Baraj inşaatı için malzeme, taş ocakları ve beton santrali kurulacak projede açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, sözü şirket görevlilerine verdi. Şirket görevlisinin sunuma başlamasının ardından salonda bulunan bir kişi söz almak istedi. Görevliler sunumdan sonra söz verileceğini söyleyince ortalık karıştı. Salondaki bazı kişiler toplantının yapılması durumunda projenin hayata geçeceğini belirtip, düdük çalarak toplantıya katılanları dışarı çağırdı. Bunun üzerine mahalle sakinleri toplantıya bilgilenmek için geldiklerini, yetkilileri dinlemek istediklerini söyledi. Mahalle sakinleri ile protestocular arasında tartışmalar yaşandı. Protestoda bulunan bazı kişiler kürsüye yönelince yetkililer salondan ayrıldı.



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