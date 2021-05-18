Baraj için sular altında bırakılan İtalyan kasabası, 70 yıl sonra ilk kez gün yüzü gördü

İtalya'da yaklaşık 70 yıldır suyun altında bulunan bir kasaba, baraj gölünün tamir işlemleri için boşaltılmasının ardından görünür hale geldi.

Resia Gölü, birçok kişi tarafından suyun üzerinde yükselen kilise kulesi ve buz gibi sularıyla biliniyordu. İkonik görüntü birçok kitap ve diziye ilham verdi.

Kilise kulesi aslında bir hidroelektrik santrali için sular altında bırakılan Curon kasabasının son iziydi. Ancak suların geçici olarak çekilmesiyle kasabanın kalıntıları görünür hale geldi.

FOTOĞRAF: LUISA AZZOLINI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şarap mahzenleri, merdivenler ve duvarlar görülüyor.

1950 yılında kasabalıların itirazına rağmen yetkililer bir baraj inşa ederek çevredeki iki gölü birleştirmiş ve bölgedeki 160 evi su altında bırakmıştı. Curan halkı başka bölgelere taşınmak zorunda kalmıştı.

FOTOĞRAF: LUISA AZZOLINI