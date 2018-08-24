T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baraj gölüne giren Suriyeli genç boğuldu

Ömer ŞULUL/ BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Mustafa Temo (14) boğuldu

24 Ağustos 2018 21:02

Ömer ŞULUL/ BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü\'ne giren Suriye uyruklu Mustafa Temo (14) boğuldu.
Olay, öğleden sonra Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Barajı Gölü\'ne giren Mustafa Temo, bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin kaybolduğunu fark edenlerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen su altı arama polislerinin çalışmasıyla Temo\'nun cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Temo\'nun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BOZOVADHABozovaAtatürk Barajı GölüSuriyeMustafa TemoOlaySosyal TesisleriSerinlemekGencinTemoSudanAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24